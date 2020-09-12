تقرير يوناني: فشل مفاوضات وردة وأومونيا.. وبدء المحادثات مع كريت

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

عمرو وردة

لا يزال مستقبل عمرو وردة لاعب باوك ضبابيًا، إذ يبحث عن نادٍ آخر لينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

موقع Metrosport اليوناني ذكر أن وردة لم يتوصل لاتفاق مع نادي أومونيا القبرصي الذي دخل في مفاوضات معه مؤخرا.

وحاليا، تتجه أنظار وردة إلى نادي كريت اليوناني، نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب المصري.

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نادي كريت يقع في مدينة هيراكليون، واحتل المركز السادس في الدوري اليوناني الموسم الماضي.

ولم يسبق لـ كريت الفوز مطلقا بالدوري اليوناني، وحصد كأس اليونان مرة وحيدة عام 1987.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن باوك قرر الاستغناء عن وردة رغم تجديد عقده حتى نهاية الموسم، وأنه يحظى باهتمام بالغ من أومونيا القبرصي.

فيما ذكرت تقارير أخرى لاحقة أن وردة قد ينتقل إلى باناثينايكوس أحد عمالقة اليونان. (طالع التفاصيل)

عمرو وردة (26 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتوليكوس، لكنه لعب معارا مرتين لـ أتروميتوس، ثم خرج معارا لـ لاريسا في الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

إجمالا، خاض وردة 36 مباراة مع باوك، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

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