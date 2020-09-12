بداية ولا أروع.. أرسنال يٌسقط فولام بثلاثية في افتتاحية الدوري الإنجليزي

بداية ولا أروع، وفوز بنتيجة 3-0 لـ أرسنال المنتشي بلقب كأس الدرع الخيرية على فولام الصاعد حديثا والفائز بمواجهة الملحق، في المباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

كتيبة ميكيل أرتيتا تفوقت طولا وعرضا وأداءً على كتيبة سكوت باركر، فسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول في الشوط الأول وتبعه كل من البرازيلي جابريل ماجاليس والهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بهدفين في الشوط الثاني.

يواصل أرسنال التفوق على فولام في الدوري الإنجليزي منذ يناير 2012، إذ التقى الفريقين في 7 مباريات لاحقة كان الفوز من نصيب الجنرز في 6 منها.

وأصبح الفرنسي لاكازيت أول لاعب يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية لموسمين مختلفين من الدوري الإنجليزي، الأولى أمام ليستر سيتي موسم 2017-2018.

كما صار البرازيلي جابريل مدافع الجنرز عاشر لاعب يسجل في الظهور الأول له مع أرسنال، والأول منذ البلجيكي توماس فيرمالين في أغسطس 2009.

ويواصل أوباميانج تألقه فسجل في الجولة الأولى لأرسنال للموسم الثاني على التوالي ليعادل رقم الفرنسي روبر بيريز موسمي 2003-04 و2004-05.































التشكيل

أرسنال بدأ اللقاء بثلاثي هجومي مُكون من ألكسندر لاكازيت كمهاجم أساسي، وبجواره القائد إيمريك بيير أوباميانج والبرازيلي الجديد ويليان.

كما ظهر البرازيلي جابريل ماجاليس لأول مرة بشكل رسمي مع الجنرز.

وشارك المصري محمد النني أساسيا في خط الوسط وبجواره السويسري جرانت تشاكا، ليواصل أرتيتا الاعتماد على النني بعد مباراة الدرع الخيرية.

🔴النني أساسيًا ومباراة وليان الرسمية الأولى مع آرسنال في تشكيل الفريق أمام فولام في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/L29iPu6sV8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 12, 2020

في المقابل فضّل سكوت باركر مدرب فولام الإبقاء على هدافه الصربي ميتروفيتش على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء.

وصف المباراة

9 دقائق كانت كافية لأرسنال من أجل التقدم، استغل ويليان كرة حائرة بين دفاع فولام وحارسه فسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لترتد للفرنسي الذي أودع الكرة في الشباك دون صعوبة.

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⚽️ هدف: فولهام 0 آرسنال 1#لاكازيت يفتتح التسجيل لأرسنال معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021



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النني ظهر في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بأقدام المدافعين دون تشكيل خطورة.

حاول لاعبو فولام بسط سيطرتهم لكن دون أي فعالية هجومية أو تهديد يُذكر على مرمى الضيوف.

البرازيلي ويليان كاد أن يسجل هدفه الأول مع أرسنال من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لكن كرته تصدى لها القائم الأيمن.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول تحصّل أوباميانج على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أودوي مدافع فولام في منتصف الملعب.

هدف برازيلي خالص

ويليان على التنفيذ لركلة ركنية على الجهة اليمنى في الدقيقة 49، تمر من فوق الجميع وتصل لمواطنه جابريل ماجاليس ليضع الكرة برأسه قوية في الشباك.

أول هدف في أول مباراة في البريميرليج ⚽💥 المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس يقدم أوراق اعتماده لـ جماهير أرسنال 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴 pic.twitter.com/7zIT0HteVs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 12, 2020

أرسنال فرض سيطرته على اللقاء بشكل تام بعد الهدف الثاني وسط هدوء للاعبي الفريق الخصم.

📊 مباراة رائعة يقدمها ويليان في ظهوره الأول مع آرسنال ضد فولام 🔴 صنع 3 أهداف في ثلاثية آرسنال حتى الآن 8` صناعة ويليان، جول لاكازيت 49` صناعة ويليان، جول جابريال 57` صناعة ويليان، جول أوباميانج pic.twitter.com/zeGaKMOUTx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 12, 2020

وفي الدقيقة 57 أنهى القائد أوباميانج اللقاء مبكرا بالهدف الثالث، كرة عرضية من الجهة اليمنى لليسرى من البرازيلي ويليان تصل لأوباميانج الذي تسلّم الكرة ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة مقوسة سكنت الشباك.

هدف يحمل الرقم 16 للجابوني في كل البطولات عام 2020، أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي.

Goal! What a finish from Pierre-Emerick Aubameyang! The Arsenal captain curls a shot into the top corner! 🎯 Fulham 0 Arsenal 3 Live Blog 👇https://t.co/fsKp07xywI#beINPL #FULARS pic.twitter.com/yfCM9YdgPu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 12, 2020

تغييرات باركر بنزول ميتروفيتش وزامبو أنجيسا لم تصنع أي فارق للفريق على المستوى الهجومي.

في المقابل شارك داني سيبايوس ونيكولاس بيبي وإيدي نيكيتاه في الدقائق التالية بدلا من ويليان وتشاكا ولاكازيت.

وانتهت المباراة بحصد أول انتصار في الدوري والبقاء في الصدارة في انتظار نتائج باقي المباريات.