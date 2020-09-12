أرتيتا: النني أمام فولام كان استثنائيا.. ومتفائل بشأن أوباميانج

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - فولام

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بـ محمد النني لاعب الوسط بعد الفوز على فولام بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية لموسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال تفوق بقوة في الدربي اللندني الأول في الموسم الجديد بالمباراة التي شاهدت مشاركة النني طيلة الـ 90 دقيقة (طالع التفاصيل).

وقال الإسباني عبر قناة "BT Sport" الإنجليزية: "محمد النني كان رائعا، لقد كان ممتازا في التدريبات منذ اليوم الأول".

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وتابع "أعرفه جيدا، لقد لعبنا معا. اليوم كان استثنائيا".

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وعن الفوز قال: "أريد رؤية فريقي متحفزا ولديه الطاقة لفعل الأشياء مثلما نفعل في التدريبات، وهذا ما فعلناه اليوم، جميع اللاعبين لعبوا بقوة حقا".

وتطرق للحديث عن موقف الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج "متفائل بسير الأمور بشكل جيد، آمل في الأيام المقبلة أن نحصل على بعض الأخبار".

ويواصل أوباميانج تألقه فسجل في الجولة الأولى لأرسنال للموسم الثاني على التوالي ليعادل رقم الفرنسي روبر بيريز موسمي 2003-04 و2004-05.

كتيبة ميكيل أرتيتا تفوقت طولا وعرضا وأداءً على كتيبة سكوت باركر، فسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول في الشوط الأول وتبعه كل من البرازيلي جابريل ماجاليس والهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بهدفين في الشوط الثاني.

وأصبح الفرنسي لاكازيت أول لاعب يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية لموسمين مختلفين من الدوري الإنجليزي، الأولى أمام ليستر سيتي موسم 2017-2018.

كما صار البرازيلي جابريل مدافع الجنرز عاشر لاعب يسجل في الظهور الأول له مع أرسنال، والأول منذ البلجيكي توماس فيرمالين في أغسطس 2009.

ميكيل أرتيتا محمد النني في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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