تقارير يونانية: باوك قرر الاستغناء عن وردة.. وعرض قوي من قبرص

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

عمرو وردة

ذكرت تقارير يونانية أن عمرو وردة في طريقه لمغادرة نادي باوك، مع وصول عرض قبرصي للاعب.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

موقع NovaSports ذكر أنه من غير المتوقع أن يواصل وردة مسيرته في باوك.

وذكر التقرير أن أولاف ريبه المدير الرياضي لـ باوك، يتواصل مع اللاعب لبحث سبل مغادرته.

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أما موقع SportDOG فذكر أنه رغم تجديد وردة لعقده حتى نهاية موسم 2020\2021، فإنه يستعد لحزم حقائبه لمغادرة النادي.

المدرب أبيل فيريرا ليس متحمسا للغاية لـ عمرو وردة، رغم عدم مشاهدته له في فترة الإعداد.

صانع الألعاب المصري لم يحضر فترة الإعداد لأسباب شخصية –وفقا للتقرير-، وفوّت الظهور في المباراتين الوديتين لـ باوك أمام أتروميتوس وفولوس.

لكن مصادر داخل النادي أفادت أن رحيل وردة عن باوك لن يكون لأسباب فنية فقط، وإنما لأن سلوكه لم يرتق للمستوى المُنتظَر من مسؤولي باوك.

عرض قبرصي قوي

موقع Sputnkinews بدوره تحدث عن عرض قبرصي قوي لـ عمرو وردة.

التقرير ذكر أن نادي أومونيا القبرصي أرسل عرضا رسميا بالفعل إلى باوك لانتداب وردة.

إدارة باوك تقيّم العرض بجدية وتبحث إمكانية رحيل وردة إلى أومونيا.

المؤشرات كلها تقول إن الناديين في طريقهما للتوصل إلى اتفاق لانتقال وردة.

وكان أومونيا متصدرا للدوري القبرصي الموسم الماضي حتى إلغائه بعد 22 جولة بسبب جائحة كورونا.

عمرو وردة (26 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتوليكوس، لكنه لعب معارا مرتين لـ أتروميتوس، ثم خرج معارا لـ لاريسا في الموسم الماضي.

إجمالا، خاض وردة 36 مباراة مع باوك، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

عمرو وردة باوك أومونيا
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