تقارير يونانية: في تطور مفاجئ ورغم "العداوة".. باناثينايكوس مهتم بضم وردة

في تطور مفاجئ، يبدو أن المحترف المصري عمرو وردة لاعب باوك، في طريقه إلى الانضمام لأحد عمالقة الدوري اليوناني.

موقع SportTime اليوناني ذكر أن نادي باناثينايكوس مهتم بضم وردة، في خطوة وصفها بالمفاجئة.

وأفاد التقرير أن التواصل جاء بشكل مباشر من جيانيس ألافوزوس مالك نادي باناثينياكوس.

وكان وردة قد تلقى عرضا من نادي أومونيا، لكن الطرف القبرصي لم يستطع التوصل لاتفاق مع باوك.

التقارير ذكرت في وقتٍ سابق أن باوك قرر الاستغناء عن وردة هذا الصيف، لتبدأ التكهنات بشأن وجهته المقبلة.

اللافت أن وردة دخل في مشادات لفظية مع جماهير باناثينايكوس عندما واجهه كلاعب لـ لاريسا في شهر أكتوبر الماضي، وقام بركل دكة البدلاء في لقطة شهيرة أثناء مغادرته الملعب، مما استدعى تدخُل رجال الأمن.

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ويعد باناثينايكوس أحد الأقطاب الأربعة للكرة اليونانية، مع أولمبياكوس، وأيك أثينا، وباوك.

"الخُضر" احتلوا المركز الرابع في الدوري اليوناني الموسم الماضي، ويمتلك 20 لقبا في المسابقة، في المركز الثاني خلف زعيم بلاد الإغريق: أولمبياكوس صاحب الـ45 لقبا.

عمرو وردة (26 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتوليكوس، لكنه لعب معارا مرتين لـ أتروميتوس، ثم خرج معارا لـ لاريسا في الموسم الماضي.

إجمالا، خاض وردة 36 مباراة مع باوك، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

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