منافس الأهلي – تقرير مغربي: مدرب أرجنتيني يخلف جاريدو في تدريب الوداد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

اقترب ميجيل أنخيل جاموندي المدير الرياضي الأرجنتيني لفريق الوداد البيضاوي من شغل منصب مدرب الفريق خلفا ل، خوان كارلوس جاريدو المدرب الإسباني السابق للفريق.

وحسب موقع Sport360 المغربي، فإن أنخيل جاموندي سيكون هو مدرب الوداد البيضاوي المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

الموقع يقول بأن سعيد الناصيري رئيس الوداد اضطر لتعيين المدرب الأرجنتيني في منصب المدير الفني خلفا لجاريدو لمعرفته بكل تفاصيل الفريق والإمكانيات الفنية والبدنية لكل لاعبيه.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي – رسميا.. الوداد يعلن الانفصال عن جاريدو بالتراضي مدرب الأهلي لـ في الجول: إشادة مغربية كبيرة بموقف الخطيب.. وتعديل خطة الإعداد للوداد تقرير مغربي: الوداد يتحرك رسميا لضم أيوب الكعبي منافس الأهلي - تقرير مغربي: فسخ تعاقد الوداد وجاريدو خلال ساعات لسوء النتائج

نادي الوداد أعلن الانفصال عن جاريدو مساء أمس الخميس بالتراضي بسبب سوء النتائج. (طالع التفاصيل)

ميجيل جاموندي يشغل منصب المدير الرياضي لنادي الوداد منذ بداية عام 2020، وكان مدربا لفريق حسنية أغادير قبل ذلك حتى نوفمبر 2019.

الوداد يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة، خلف المتصدر الرجاء الرياضي صاحب الـ45 نقطة.

ويلتقي الوداد مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقي أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبلين، فيما يلعب الزمالك في نصف النهائي الآخر مع الرجاء البيضاوي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

في إفريقيا الوداد ميجيل جاموندي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف الأهلي والزمالك - موقع تونسي: الإفريقي يتعاقد مع بن عيادة 9 دقيقة | إفريقيا
منافس الأهلي – تقرير مغربي: مدرب أرجنتيني يخلف جاريدو في تدريب الوداد 42 دقيقة | إفريقيا
صاحب ثنائية فوز أسوان في الإنتاج: كشري غيّر مركزي من مدافع لوسط مهاجم.. وأتمنى تمثيل الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
"ميجان رابنيو الملهمة ورسالة إلى الفتيات".. يوكي ناجاساتو أول يابانية تنضم لفريق رجال لكرة القدم ساعة | آسيا
أحمد ياسر لـ في الجول: علي ماهر أحدث الفارق.. دائم الصراخ "هجوووم" وهذا ما نحتاجه ساعة | الدوري المصري
ريكاردو: هدفي تحسين وضع الإسماعيلي الموسم الحالي وأثق في قدرات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: تشيلسي رفض بيع كانتي لـ إنتر 2 ساعة | أوروبا
كشري يشرح لـ في الجول - كيف تحول أسوان من منافس على الهبوط لخصم لا يستهان به 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك