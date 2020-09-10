قائمة الأهلي - 22 لاعبا لمعسكر مواجهة الإسماعيلي عودة كهربا والسولية

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:07

كتب : حسام نور الدين

حرس الحدود - الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الفريق استعدادا لمعسكر مواجهة مباراة الإسماعيلي ضمن مباراة الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى وظهور محمود كهربا بعد انتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليه من اتحاد كرة القدم.

كما عاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق للقائمة بعد غيابه بسبب الإصابة خلال مواجهة المصري، واستعاد الفريق محمود وحيد بعد استبعاده في المواجهة الأخيرة.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - عربي بدر - جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - كهربا - جونيور أجايي.

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