منافس الأهلي – رسميا.. الوداد يعلن الانفصال عن جاريدو بالتراضي

انفصل خوان كارلوس جاريدو المدرب الإسباني عن فريق الوداد البيضاوي رسميا.

وأعلن نادي الوداد عن فسخ التعاقد مع جاريدو بالتراضي بين الطرفين اليوم الخميس.

جاريدو ظهر في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي، ووجه رسالة شكر لجماهير وإدارة النادي على الفترة السابقة، وتمنى لهم التوفيق مستقبلا.

النادي أعلن أيضا فسخ التعاقد مع المعد البدني للنادي في الجهاز الفني لجاريدو.

جاريدو (51 عاما) تولى تدريب الوداد يوم 25 فبراير الماضي، إذ قاد الفريق في 7 مباريات. فاز بثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وقادهم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور النجم الساحلي.

جاريدو سبق وتولى تدريب الأهلي خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 وحقق معهم الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.

وتشير التقارير الصحفية في المغرب لاقتراب الحسين عموتة من العودة لقيادة الفريق مجددا خلال الفترة المقبلة.

وكان العموتة مدرب الوداد وقت التتويج بدوري أبطال إفريقيا عام 2017 على حساب الأهلي في المباراة النهائية

يأتي التغيير في الجهاز الفني للوداد قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة المقرر لها أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر المقبل في المغرب، فيما سيكون الإياب أحد يومي 23 و24 أكتوبر في مصر.

على الجهة الأخرى، يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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