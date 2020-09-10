رسميا – "عاد إلى منزله".. كريستال بالاس يستعير باتشواي مجددا

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:39

كتب : FilGoal

ميتشي باتشواي - كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس عن تعاقده مع ميتشي باتشواي قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعد هذه الإعارة هي الثانية لـ باتشواي من تشيلسي إلى كريستال بالاس، بعد الدور الثاني لموسم 2018\2019، وقتها سجّل 6 أهداف في 13 مباراة مع الفريق اللندني.

وصرّح باتشواي عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أشعر أنني عدت إلى منزلي، وأحتاج إلى تقديم موسم مميز هنا وأن أعمل كثيرا مع زملائي وأن أقدّم أفضل ما لدي".

وأضاف: "ليست مرتي الأولى في كريستال بالاس، أعرف زملائي، أعرف المدرب، أعرف العاملين في النادي، ولهذا كان القرار الأفضل".

باتشواي (26 عاما) يلعب في تشيلسي من 2016، لكنه خرج معارا إلى بوروسيا دورتموند، ثم فالنسيا، ثم كريستال بالاس في مناسبتين.

ولم يشارك باتشواي مع تشيلسي في الموسم الماضي سوى في 25 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3، وكان خيارا هجوميا ثالثا بعد تامي أبراهام وأوليفيه جيرو.

وسجّل باتشواي هدفين منذ يومين خلال انتصار بلاده بلجيكا العريض على أيسلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتعد تلك الصفقة هي الثالثة لـ كريستال بالاس هذا الصيف، بعد استقدام إبيريتشي إزي من من كوينز بارك رينجرز، وناثان فيرجسون من وست بروميتش ألبيون.

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