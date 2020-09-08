أمير مرتضى: فوجئنا بموافقة الأهلي على تأجيل دوري الأبطال.. ومن مصلحته مواجهة الوداد الآن

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك عن كواليس ما جاء في اجتماع لجنة أندية الاتحاد الإفريقي، بشأن مصير بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "الاتحاد الإفريقي عرض علينا إما نستكمل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية في موعدها المحدد سابقا، أو نطبق مقترح الاتحاد المغربي بتأجيل البطولتين لمدة شهر".

وأضاف "رفضنا بشكل واضح وصريح مقترح الاتحاد المغربي بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "فوجئنا بموافقة الأهلي على مقترح تأجيل دوري الأبطال رغم أنه تمسك بعودة الدوري المصري ولعب المباريات رغم وجود حالات كورونا في الكثير من الفرق".

وواصل "بيراميدز أيضا رفض تأجيل الكونفدرالية، وباقي الأندية الستة وافقت على التأجيل".

وأفصح "الأستاذة حنان الزيني ممثلة الأهلي في اجتماع أندية الاتحاد الإفريقي طلبت مهلة وغادرت الاجتماع ثم عادت وأخبرتنا بقرار النادي وهو الموافقة على مقترح التأجيل".

وأردف "إذا كان من المسموح لي بتوجيه النصيحة للأهلي فيجب أن يلعب الفريق الآن مباريات دوري الأبطال لأنه أكثر جاهزية من الوداد الذي يعاني من إصابات عديدة بسبب الكورونا".

وأشار "سألت مسؤولي الاتحاد الإفريقي في الاجتماع هل سيتم تأجيل البطولة مرة أخرى إذا زادت حالات الإصابة بالكورونا في شهر أكتوبر أم لا".

وأتم تصريحاته "يجب أن ننهي بطولة إفريقيا لأنه لا يوجد بطولة في العالم تستمر لكل هذه الفترة الطويلة".

وأوصت لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي المكتب التنفيذي للاتحاد بتأجيل بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كل الأندية وافقت على تأجيل البطولتين عدا الزمالك وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن كواليس ما دار في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاتخاذ القرار النهائي بشأن بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية. (طالع التفاصيل كاملة)

وكان من المقرر أن يلتقي الرجاء بالزمالك في 25 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يلاقي الوداد منافسه الأهلي في اليوم التالي وذلك في لقاء الذهاب من نصف النهائي.

أما الكونفدرالية فكان من المقرر أن يقام نصف النهائي من مباراة واحدة في المغرب في 22 سبتمبر الجاري.

ويلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أغادير، فيما يواجه بيراميدز منافسه هوريا.

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