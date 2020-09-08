مصدر من كاف لـ في الجول: لجنة الأندية أوصت بتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القرار النهائي لاجتماع لجنة الأندية في الاتحاد، بشأن المتبقي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لجنة الأندية أوصت بتأجيل البطولتين لمنتصف أكتوبر، ورفعت هذه التوصية للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي".

وأضاف "كذلك تم رفع تقريرا مفصلا عن أسباب طلب التأجيل وتفسير الوضع الصحي في المغرب".

وأتم تصريحاته "مع تحديد شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين كموعد مبدئي لاستكمال البطولتين".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كل الأندية وافقت على تأجيل البطولتين عدا الزمالك وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن كواليس ما دار في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاتخاذ القرار النهائي بشأن بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية. (طالع التفاصيل كاملة)

وكان من المقرر أن يلتقي الرجاء بالزمالك في 25 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يلاقي الوداد منافسه الأهلي في اليوم التالي وذلك في لقاء الذهاب من نصف النهائي.

أما الكونفدرالية فكان من المقرر أن يقام نصف النهائي من مباراة واحدة في المغرب في 22 سبتمبر الجاري.

ويلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أغادير، فيما يواجه بيراميدز منافسه هوريا.

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