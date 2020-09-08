الانضباط: تغريم مرتضى 100 ألف جنيه والقيعي 50 ألفا بسبب انتقاد الحكام.. وعقوبات على 6 آخرين

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 17:16

كتب : عاطف شادي

عدلي القيعي - مرتضى منصور

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك وعدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي بسبب انتقاد الحكام.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وعقوبة أخرى قدرها 50 ألف جنيه على عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي.

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بالإضافة إلى 6 عقوبات على أشخاص آخرين وجميع العقوبات بسبب الهجوم على الحكام في الفترة الماضية.

وجاءت كل عقوبات لجنة الانضباط كالآتي:

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: 100 ألف جنيه

عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي: 50 ألف جنيه

خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي: توبيخ

أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك: حفظ العقوبة

فرج عامر رئيس نادي سموحة: 50 ألف جنيه

سعيد لطفي مستشار قطاع الناشئين في الزمالك: 50 ألف جنيه

طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين في الزمالك: 50 ألف جنيه

طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري: توبيخ

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