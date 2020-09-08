مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي وافق والزمالك رفض تأجيل دوري الأبطال.. وقرار بيراميدز

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:51

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا

كيف انتهى اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؟ ما هي الأندية التي طلبت تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية ومن رفض؟

قال مصدر من كاف -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الرجاء والوداد صوتا لصالح تأجيل مباريات البطولة".

وبسؤاله عن موقفي الأهلي والزمالك أجاب "الأهلي وافق على التأجيل، لكن الزمالك رفض".

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وكان من المقرر أن يلتقي الرجاء بالزمالك في 25 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يلاقي الوداد منافسه الأهلي في اليوم التالي وذلك في لقاء الذهاب من نصف النهائي.

على أن تقام مباراتي الإياب في 2 و3 أكتوبر في القاهرة.

أما عن الكونفدرالية فقال المصدر: "نهضة بركان وحسنية أغادير وافقا على تأجيل مباراتيهما".

وأضاف "بيراميدز رفض التأجيل، فيما وافق هوريا كوناكري الغيني بعدما استطلعنا رأيهم رغم حضورهم للاجتماع".

أما الكونفدرالية فكان من المقرر أن يقام نصف النهائي من مباراة واحدة في المغرب في 22 سبتمبر الجاري.

ويلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أغادير، فيما يواجه بيراميدز منافسه هوريا.

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