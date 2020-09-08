في الجول يكشف كواليس ما حدث في اجتماع لجنة الأندية وموعد صدور القرار الرسمي

أقيم اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستطلاع رأي الأندية بشأن إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في موعدها أو تأجيلها.

فماذا حدث في الكواليس؟ FilGoal.com يكشف.

حسبما علم FilGoal.com فإن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في كاف اقترح على الأعضاء استطلاع رأي الأندية أولا قبل مناقشة إمكانية تأجيل بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية من عدمها.

وحضر الاجتماع الذي أقيم عن طريق "كونفرنس كول" كل من حنان الزيني مديرة العلاقات العامة في الأهلي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك.

ومن قبل بيراميدز حضر الاجتماع كل من هاني سعيد المدير الرياضي ومحمد صلاح مدير الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود الخطيب رئيس الأهلي استشعر الحرج وقرر عدم حضور الاجتماع لكونه رئيسا للقلعة الحمراء وعضوا في الوقت ذاته في لجنة الأندية بصفته الشخصية.

لذا أبلغ الخطيب نظيره أبو ريدة بقرار الأهلي بشأن دوري الأبطال ولم يحضر الاجتماع.

وخلال الاجتماع طلب مسؤولو كاف من الأندية إبداء آرائهم بشأن إمكانية تأجيل البطولتين من عدمها.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com إن كل الأندية وافقت على تأجيل البطولتين عدا الزمالك وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وارتأى مسؤولو الزمالك وبيراميدز أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل المباريات المقرر إقامتها في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ليظل السؤال متى يصدر القرار الرسمي؟

سيجتمع المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي يوم الخميس المقبل لمناقشة ما حدث خلال اجتماع لجنة الأندية اليوم.

كما سيتم دراسة كافة المواعيد المقترحة حال التأجيل وموعد بدء الموسم الجديد وبعد توصيات لجنة الأندية سيصد المكتب التنفيذي القرار الرسمي.

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