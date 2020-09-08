عبد السلام: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لـ محمد إبراهيم.. ولكن

شدد محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة أن ناديه لم يتلق عروضا رسمية للتعاقد مع صانع ألعابه محمد إبراهيم، خاصة من الأهلي.

وقال عبد السلام عبر أون تايم سبورتس: لم يحدث بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي أي اتصالات حتى بالسلام علي".

وشدد "لا توجد أي مفاوضات مع الأهلي بشأن محمد إبراهيم. لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن".

ولكن "بعض المسؤولين في الأهلي حدثت منهم اتصالات مع الزملاء العاملين على أمور الانتقالات في المقاصة، سياستنا معروفة، لا نبيع إلا في نهاية الموسم".

بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة أعلن في وقت سابق عن وصول عروض لمحمد إبراهيم (28 عاما).

وقال بكري إن سعر 2 مليون دولار رقم قليل لنجم في حجم محمد إبراهيم. (طالع كامل تصريحاته)

FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم، وحصول فكرة ضمه على تأييد لجنة الكرة. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.

ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.

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