خبر في الجول – محمد إبراهيم على رادار الأهلي للموسم الجديد

بعد مستوى رائع في المباريات الأخيرة، أصبح محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة على رادار فريقي الأهلي وبيراميدز للانضمام في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد إبراهيم ضمن الأسماء المٌرشحة بقوة للانضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل، في ظل البحث عن صانع ألعاب للفريق بسبب النقص العددي بهذا المركز.

ويحصل التعاقد مع محمد إبراهيم على تأييد من الجهاز الفني ولجنة التخطيط للأهلي، خاصة بعد تألقه الكبير في مباريات الدوري الأخيرة.

الأهلي يملك حاليا محمد مجدي "أفشة" فقط في مركز صناعة اللعب، مع توظيف وليد سليمان أو أحمد الشيخ أحيانا في هذا المركز.

محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.

ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.

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