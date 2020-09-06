المقاصة: محمد إبراهيم يساوي أكثر من 2 مليون دولار.. والمفاوضات مع الأهلي تكون سهلة

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لـ مصر للمقاصة، عن وصول عروض لضم لاعب الفريق محمد إبراهيم.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وصرّح بكري سليم عبر أون تايم سبورتس 2: "مصر للمقاصة مصنع النجوم، ويعيد بريق النجوم مرة أخرى".

وأضاف: "لا نقف في وجه لاعبينا أبدا، أي لاعب لديه رغبة كبيرة في الذهاب إلى نادٍ آخر نفتح له الطريق. مصلحة اللاعب أولا والفريق ثانيا".

وواصل: "هناك أكثر من عرض داخلي وخارجي للفوز بـ محمد إبراهيم، هو مكسب لأي فريق".

وتابع: "الأهلي وبيراميدز بالنسبة لنا فريقان محترمان، لكن تعامل محمد عبد السلام رئيس المقاصة مع محمود الخطيب يكون أسهل والأمور لا تأخذ وقتا".

وأكمل: "سننظر إلى رغبة اللاعب، هو لم يعط إجابة صحيحة بشأن رغبته، خصوصا أنه وصله عرض من الدوري السعودي كذلك".

وأضاف: "2 مليون دولار رقم قليل لنجم في حجم محمد إبراهيم، لكن دائما هناك عرض وطلب، ونحاول الوصول لأفضل عرض".

وأتم: "بالطبع محمد إبراهيم يساوي أكثر من 2 مليون يورو".

إيهاب جلال

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تفاوض إدارة المصري مع إيهاب جلال ليعود لتدريب الفريق.

وعن ذلك علّق بكري سليم: "إيهاب جلال أيقونة مصر للمقاصة، هو لم يأخذ حقه إعلاميًا، إنه مدرب قدير بمعنى الكلمة، ومنتخب مصر ليس قليلا عليه".

وأضاف: "كان لي عليه عتاب عندما ذهب إلى الزمالك لأنه تولى تدريبه في توقيت غير سليم، كما أن المهمة تكون صعبة على مدرب مصري ليس من أبناء الزمالك".

وأتم: "سمعنا عن كلام المصري مع إيهاب جلال، وهو رجل محترم وصرّح أنه يحترم تعاقده".

شراء النادي

وقال بكري سليم بخصوص شراء أسهم في النادي: "مسألة شراء شركة المقاصة سبورت لا تزال مفتوحة، أو ممكن حتى رعاية مصر للمقاصة، ذلك متاح لأي طرف يرغب في رعاية النادي بأي وقت".

وكان مصدر في مصر للمقاصة قد كشف لـFilGoal.com عن وجود مفاوضات مع محمد إبراهيم من الأهلي وبيراميدز.

وقال المصدر تصريحات لـFilGoal.com: "هناك محادثات تمت عن طريق وسطاء من النادي الأهلي ونادي بيراميدز من أجل ضم محمد إبراهيم".

وأضاف "النادي سيبيع اللاعب للنادي الأعلى سعرا، لكننا سنرى رغبة اللاعب في النهاية".

المصدر تابع "النادي حدد مبدئيا 2 مليون دولار لبيع اللاعب".

وأتم "العقد بين الزمالك ومصر للمقاصة لا يتضمن أي شروط جزائية أو نسبة إعادة بيع، خاصة وأنه تم بيع إسلام جابر للزمالك مقابل 20 مليون جنيه بعد تحديد سعر اللاعب بـ15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال محمد إبراهيم لمصر للمقاصة بـ5 ملايين جنيه".

FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم، وحصول فكرة ضمه على تأييد لجنة الكرة. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.

ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.

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