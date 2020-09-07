كلوب: مواجهة ليدز ستكون صعبة للغاية لهذه الأسباب

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول - مانشستر يونايتد

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب عدم استهانة فريقه بالمباراة الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد، رغم أنها بين حامل اللقب وأحد الفرق الصاعدة من القسم الثاني.

وأنهى ليفربول استعداده لمباراة السبت المقبل ضد ليدز بالفوز على بلاكبول وديا بنتيجة 7-2.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت فترة تحضيرية ممتازة. لقد أجرينا العديد من الحصص التدريبية المهمة، وسنجني ثمارها على مدار الموسم".

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وأضاف الألماني "الآن علينا التأكد من استعدادنا الجيد لمباراتنا الرسمية الأولى ضد ليدز، وهي ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأردف "ليدز لديهم طريقة لعب خاصة، ويعتمدون في الدفاع على الرقابة اللصيقة لجميع المهاجمين تقريبًا، مما يزيد من صعوبة المهمة".

وتابع "أتمنى أن يعود اللاعبون الدوليون بدون إصابات، ثم سيتبقى أمامنا ثلاثة أيام للتحضير للمباراة بكامل عناصرنا المتاحة".

وأتم بطل مونديال الأندية 2019 "أشعر بالرضا عن هذه الفترة التحضيرية، لأنه هذا أفضل ما قد نحصل عليه".

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد والاستعداد له.

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