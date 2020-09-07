مواعيد مباريات الإثنين 7 سبتمبر 2020.. الحدود يواجه الأهلي وهولندا ضد إيطاليا

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 10:00

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - حرس الحدود

يشهد يوم الإثنين عدة مواجهات قوية للغاية سواء في الدوري المصري الممتاز أو دوري الأمم الأوروبية.

الاتحاد السكندري يستضيف مصر للمقاصة في تمام الثالثة والنصف عصر ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت 1".

وتقام مباراتين في نفس الجولة في تمام السادسة مساء، وادي دجلة يستضيف المقاولون العرب على قناة "تايم سبورت" ونادي مصر يواجه مضيفه الإسماعيلي على قناة "أون تايم سبورتس 2".

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ويستضيف حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء نظيره حرس الحدود، على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتقام ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، الجولة الثانية من دور المجموعات، وتشهد مواجهات المستوى الأول، مباراة نارية بين منتخب هولندا وضيفه منتخب إيطاليا في الثامنة و45 دقيقة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف منتخب البوسنة والهرسك نظيره بولندا في نفس الموعد والجولة والمستوى، على قناة "بي إن سبورتس 3".

لمعرفة جميع مواعيد يوم الإثنين من هنا.

في الدوري دوري الأمم الأوروبية
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