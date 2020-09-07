هل يصبح صلاح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة في تاريخ ليفربول؟

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

يدخل محمد صلاح مهاجم ليفربول الموسم الجديد من أجل كسر بعض الأرقام القياسية القريبة إليه، ويستهدف الوصول إلى نادي المائة قريبا.

وتبدأ حملة ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

حتى الآن سجل صلاح 94 هدفا مع ليفربول خلال 153 مباراة في كل المسابقات بمواسمه الثلاثة.

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إذا أحرز الدولي المصري 6 أهداف جديدة سيدخل نادي المائة لليفربول والذي يتواجد فيه 17 لاعبا، حسب موقع النادي.

لو سجل صلاح أهدافه الـ6 المنتظرة في أول 11 مباراة له خلال الموسم الجديد، سيكون ثالث أسرع لاعب يصل لنادي المائة، وذلك خلال 164 مباراة.

فروجر هانت سجل أهدافه الـ100 في 144 مباراة كأسرع لاعب يصل لهذا الرقم، فيما وصل جاك باركنسون للرقم نفسه في 153 مباراة، بينما سجلها روبي فاولر وبين رايبولد في 165 مباراة.

أهداف صلاح الـ94 سجلها بواقع 44 هدفا في موسمه الأول، ثم 27 في موسم 2018-2018، ثم 23 في الموسم الماضي.

النجم المصري المتألق زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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