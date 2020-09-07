بعد تأكد إصابته بكورونا.. رياض محرز: أنا بخير

قال رياض محرز جناح مانشستر سيتي يوم الإثنين إنه بخير، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا.

وأوضح محرز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا لكم على رسائلكم اللطيفة.. أنا بخير".

وأضاف في رسالته للجماهير: "ابقوا بأمان.. عليكم العناية ببعضكم البعض".

وتأتي الإصابات قبل 4 أيام من انطلاق الموسم الجديد.

Thank you for all the nice messages, I'm good. Stay safe everyone take care of you 👍🏼👍🏼 https://t.co/cXICpDEOry — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 7, 2020

وأفاد النادي في بيان: "يؤكد مانشستر سيتي إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "لا تظهر أي أعراض على الثنائي".

وتابع "سيخضع كلاهما لفترة العزل الصحي وفقا لبروتوكولات رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لرياض ولابورت وعودتهما للتدريبات في أسرع وقت".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر الجاري.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.