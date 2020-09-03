مران الأهلي – كهربا يتدرب مع الغائبين عن لقاء دجلة.. ومحاضرة من فايلر للاعبين

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم الخميس استعدادا لمباراة وادي دجلة.

وشهد مران الأهلي، تدرب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق رٌفقة اللاعبين الغائبين عن مباراة وادي دجلة في صالة الجيمانيزيوم فقط وتحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق.

الأهلي عاب كهربا بغرامة مليون جنيه مساء أمس الأربعاء بعد ما بدر منه تجاه زملائه في مران الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن جلسة في الأهلي لمناقشة أزمة كهربا والاستعلام عن رغبة ريني فايلر عقب مباراة وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، محاضرة للاعبي الفريق وطالبهم بالتركيز الشديد خلال الفترة المقبلة.

المران شهد أيضا فقرة بدنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في نهاياته بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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