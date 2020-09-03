خبر في الجول - جلسة في الأهلي لمناقشة أزمة كهربا.. والاستعلام عن رغبة فايلر

تُعقد جلسة في النادي الأهلي عقب مباراة وادي دجلة لمناقشة تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في ختام الجولة الـ 24 من الدوري المصري في مساء الغد، الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة سيتم عقدها في النادي الأهلي عقب مباراة وادي دجلة من أجل مناقشة كافة تفاصيل أزمة محمود كهربا ومدى التزام اللاعب وامتثاله للقرارات .

كما سيتم الاستعلام من ريني فايلر المدير الفني عن رغبته في مشاركة اللاعب من عدمه في التدريبات الجماعية.

وكذلك المباريات وهل سيكون له مسموح ذلك بشكل فوري ومباشر أم قد يخضع لتدريبات منفردة لفترة لقياس مدي التزامه وانضباطه .

ماذا حدث؟

قبل مران الأهلي اليوم الأربعاء، حدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علمFilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.

أعلن الأهلي عن تغريم جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير الماضي بعد رحيله من الزمالك، الذي تسبب في تغريمه 2 مليون دولار تضامنا مع النادي البرتغالي قبل أن يستأنف اللاعب على القرار.

كهربا حاليا يقضي فترة إيقاف لمدة 10 مباريات من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة كأس السبور المصري خلال شهر فبراير الماضي.

ويعود صاحب الـ26 عاما لفريقه بعد مباراتين من الآن سيغيب عنهما أمام وادي دجلة وحرس الحدود.