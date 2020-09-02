الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

الأهلي - كهربا

أعلن الأهلي عن تغريم جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه، نظرا "لما بدر منه قبل مران الفريق" صباح اليوم الأربعاء.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن كهربا، بعد انتهاء المران وعودته إلى منزله، عاد لمقر النادي واعتذر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمد الشناوي قائد الفريق، في حضور جناح الفريق وقائده الثاني وليد سليمان.

وأضاف الأهلي أن كهربا "شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل داخل الفريق الأول، سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين".

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ماذا حدث؟

قبل مران الأهلي اليوم الأربعاء، حدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علم FilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير الماضي بعد رحيله من الزمالك، الذي تسبب في تغريمه 2 مليون دولار تضامنا مع النادي البرتغالي قبل أن يستأنف اللاعب على القرار.

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