خبر في الجول – أليو ديانج يصل القاهرة.. ويتجه لخوض المران مباشرة

وصل أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي إلى القاهرة قادما من مالي بعد تأخر عودته التي كان مقررا لها أمس الأربعاء.

وكان يفترض أن يصل أليو ديانج مساء أمس الأربعاء، إلا أن رحلته تأخرت بسبب ظروف الطيران، ليعود اليوم الخميس.

ويتجه ديانج حاليا إلى مقر الأهلي مباشرة للمشاركة في المران المسائي للفريق استعدادا لمباراة وادي دجلة.

كان ديانج قد سافر إلى مالي لتجديد جواز سفره المنتهي، قبيل سفره رٌفقة الفريق لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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