قبل انطلاق التدريب الختامي.. ظهور كهربا في الأهلي بعد أزمة مران الأربعاء

ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" في مقر النادي الأهلي اليوم الخميس قبل انطلاق المران الختامي بعد أزمة تدريبات الأربعاء.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ونشبت مشادة بين محمود كهربا ومحمد الشناوي أسفرت عن توقيع عقوبة على كهربا قيمتها مليون جنيه. (تفاصيل)

ولم يصدر قرارا رسميا بشأن خوض كهربا للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي أو يتدرب منفردا أو إن كان سيتم استبعاده من الأساس.

ويتبقى لمحمود كهربا مباراتين فقط للأهلي قبل المشاركة بشكل طبيعي عقب انتهاء العقوبة الموقعة عليه من اتحاد الكرة.

وتعرض كهربا للإيقاف 10 مباريات على خلفية مباراة السوبر أمام الزمالك في فبراير الماضي.

طالع أيضا

جلسة في الأهلي لتقرير لمناقشة أزمة كهربا

8 رسائل نارية من مرتضى منصور