تيليجراف: النني ضمن 3 أسماء يسعى أرتيتا لبيعها لضم بارتي

وضع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي 3 لاعبين من بينهم محمد النني في قائمة الانتقالات لإفساح المجال لضم الغاني توماس بارتي من أتليتكو مدريد.

توماس بارتي النادي : أتليتكو مدريد محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

صحيفة "تيليجراف" أوضحت في تقريرها أن أرسنال قدّم عرضين سابقين رفضهما الروخيبلانكوس.

وعرض أرسنال الفرنسي ماتيو جيندوزي بالإضافة لمبلغ مالي وهو ما رفضه الفريق الإسباني، في ظل امتلاك بارتي لشرط جزائي يُقدر بـ 50 مليون يورو وعدم رغبة دييجو سيميوني في التفريط بلاعبه.

ويسعى أرتيتا لزيادة موارد ميزانيته ببيع 3 لاعبين بعدما ضم الثنائي البرازيلي ويليان وجابريل ماجاليس والاقتراب من ضم داني سيبايوس على سبيل الإعارة.

الصحيفة قالت إن أرتيتا سيسعى لبيع لوكاس توريرا ومحمد النني وماتيو جيندوزي لتمهيد ضم الفرنسي.

وأردف التقرير أن أندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان رفضوا ضم الفرنسي، بينما توريرا على رادار فيورنتينا الإيطالي.

ورغم أداء النني في المباراة الودية أمام إم كيه دونز والمساهمة في تتويج الجنرز بلقب الدرع الخيرية على ليفربول، إلا أن لديه عرضا من سامبدوريا الإيطالي واهتمام من الأندية التركية.

كل تلك الأسماء ستفسح المجال لأرتيتا لتدعيم خط وسطه والتعاقد مع بارتي.

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