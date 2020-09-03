عن أزمة كهربا والتجديد لـ ساسي وصفقات يريدها من بيراميدز.. 8 رسائل نارية من مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائل إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي على خلفية عقوبة القلعة الحمراء على اللاعب لما بدر منه في مران الفريق الجماعي.

وخلال مداخلة مع قناة TEN تحدث مرتضى منصور عن محمود كهربا، وكذلك كشف موقف النادي الأبيض فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من التجديد لنجوم الفريق والصفقات الجديدة للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى موجها 8 رسائل نارية:

1- "أقول للخطيب إن كهربا هو هديتي لك. تخلصنا منه لأنه كان يفتعل المشكلات يوميا في الزمالك".

2- "ماذا استفدنا من كهربا منذ وصوله؟ ألم يسدد ركلة الجزاء عنوة معنا في السوبر ففاز الأهلي ثم شارك مع الأهلي وافتعل المشكلة مع طارق حامد ففاز الزمالك؟".

3- "أطالب الأهلي بالتحليل لكهربا قبل إيقافه وتغريمه. لا بد أن يعرفوا السموم الموجودة في جسده وأين يقضي الليالي قبل أي شيء".

4- "لن يرحل أي لاعب من أعمدة الزمالك الرئيسية سواء فرجاني ساسي أو يوسف أوباما أو عبد الله جمعة أو غيرهم أولا لأن يتبقى في عقودهم سنة ونصف. ثانيا يتبقى لنا 3 لاعبين فقط وننتظر فقط الانتهاء من البطولة الإفريقية ثم الإعلان عن الصفقات الجديدة وبعدها سيوقعون على عقود تجديدهم بكل سلاسة".

5- "أيوب الكعبي عُرض علينا ولم نقبل بالصفقة. ليس لسوء مستواه فهو لاعب رائع لكن لأننا نملك لاعبين في نفس مركزه".

6- "تحدثت مع رئيس نادي بيراميدز بشأن ضم 3 لاعبين من فريقه ولكن نؤجل كل شيء لما بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

7- "لست أنا من أحدد مصير الراحلين عن الزمالك بل الجهاز الفني ولن نعلن أي أسماء قبل نهائي إفريقيا. أؤكد فقط بأننا حصلنا بالفعل على ما دفعناه في كاسونجو نظير إعاراته السابقة".

8- "تنفيذ قرار إحالتي للجنة الانضباط؟ أنا سأحيل من أحالني إلى لجنة الانضباط طبقا للقانون الذي يمنع معاقبة هيئة رياضية لهيئة رياضية أخرى".

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