روبرتسون: انضمام تسيميكاس لليفربول؟ أريد أن ألعب كل مباراة

بلهجة تحدي.. أوضح أندي روبرتسون ظهير ليفربول نيته في القتال على مركزه في التشكيل الأساسي ليورجن كلوب، وذلك بعد انضمام اليوناني كوستاس تسيميكاس إلى الحمر في أغسطس الماضي.

روبرتسون كان عضوا أساسيا في نجاحات ليفربول بالمواسم الثلاثة الأخيرة من خلال تألقه في مركز الظهير الأيسر.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "بالنسبة لي شخصيا، من الواضح أن تسيميكاس يلعب في مركزي لكن أنا أريد أن أبقى أساسيا في مركز الظهير الأيسر لليفربول".

وأضاف "أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات، لأحافظ على لياقتي ومستوياتي، وأريد أن ألعب كل مباراة. أعلم أن هذا ليس ممكنًا دائمًا، لكن هذا أنا، والأمر متروك لي لمواصلة تقديم العروض وآمل أن أبقى أساسيا".

وشدد "هذا هو هدفي وأنا متأكد من أنه لديه أهداف مماثلة لكننا بحاجة إلى المنافسة في كل مراكز الملعب".

المدافع اليوناني البالغ من العمر 24 عاما صنع 7 أهداف مع أولمبياكوس خلال 46 مباراة لعبها خلال الموسم المنصرم والذي توج فيه بلقب الدوري.

وأردف قائد منتخب استكلندا "لدينا منافسة في كل مكان والأمر أمام الجميع للحصول على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي".

وتابع "لقد قضيت هنا 3 مواسم رائعة وأشعر أنني لعبت بشكل جيد وتحسنت بشكل كبير".

وأتم روبرتسون "الأمر يتعلق بمواصلة ذلك وسأحاول الاستمرار في القيام بذلك وأتمنى الظهور بشكل جيد لموسم جديد".

لم يملك ليفربول أي بديل لروبرتسون منذ رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق في صيف 2019، ففي بعض الأحيان لعب جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر بديلا لروبرتسون.

الأسكتلندي المتألق زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي