خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام

تواجد في الساعات الماضية رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي وقائد المنتخب الأولمبي، في استاد الدفاع الجوي، لتجهيز إعلان انتقاله الرسمي إلى بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن رمضان ظهر في استاد الدفاع الجوي لتصوير الإعلان الرسمي لانتقاله إلى النادي.

ومن المتوقع أن يعلن بيراميدز رسميا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لينضم رسميا إلى الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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