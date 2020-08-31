الشرطة اليونانية: ماجواير كاذب.. عاملناه كأي سكير بريطاني

رد عنصر من أفراد الشرطة اليونانية التي اعتقلت هاري ماجواير، على ادعاءات الأخير بشأن تعرضه للعنف والضرب.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد

وصرّح عنصر من الذين أشرفوا على اعتقاله لصحيفة "صن" البريطانية: "لم نتطرق لذكر أي ألبانيين أو نتحدث عن شقيقته".

وأضاف: "لم نعامله بشكل مختلف عن أي سكير بريطاني".

وأكمل: "كلما فتح فهمه، يكذب. كان مجرد فتى مخمورا انخرط في شجار، نتعامل مع مثل هذه الحالات كثيرا".

وأضاف: "لكن الأمر يتحوّل إلى شيء آخر مع كل ما يقوله".

وأتم متسائلا: "لماذا سيرفض 8 ضباط شرطة الكشف عن هويتهم؟ قد نفقد وظائفنا بسبب ذلك".

ماذا قال ماجواير

ماجواير واجه حكما بالسجن من محكمة يونانية لمدة 21 يوما مع إيقاف التنفيذ.

ونشب شجار بين ماجواير وإنجليز خارج حانة في اليونان أدت إلى تدخل الشرطة ووجهت له تهم الاعتداء ومقاومة السلطات ومحاولة رشوة الشرطة.

ودافع اللاعب البالغ عمره 27 عن نفسه خلال حواره مع BBC قائلا:"هذان الرجلان اقتربا من شقيقتي الصغرى. سألاها من أين هي، ردت عليهما ثم خطيبتي رأتها تغيب عن الوعي. اعتقدت أننا نتعرض للاختطاف. نزلنا على ركبنا ورفعنا أيدينا في الهواء".

وواصل الإنجليزي "بدأوا ضربنا، كبل إحدى يداي وكان يضرب قدمي قائلا: مسيرتك انتهت، لا كرة قدم بعد الآن، لن تلعب مرة أخرى. في هذه اللحظة قلت لا يمكن أن يكونا من الشرطة، لا أعرف من هما، حاولت الركض بعيدا. كنت مذعورا، خائفا، خفت على حياتي".

واستمر ماجواير "لا أشعر أنني مدين باعتذار لأحد. يجب الاعتذار حين ترتكب شيئا خاطئا. أتأسف للجمهور والنادي بسبب ما جرى".

واستنكر ماجواير اتهامه بمحاولة رشوة الشرطة قائلا:"لا، بكل تأكيد. هذا كلام سخيف. أثق تماما في القانون اليوناني، إعادة المحاكمة ستمنحنا وقتا للاستعداد وجمع الأدلة وجلب شهود للمحكمة، وستظهر الحقيقة".

وقبلت المحكمة استئناف ماجواير على الحكم الصادر ضده، واستبعد اللاعب من قائمة إنجلترا استعدادا لمواجهتي آيسلندا والدنمارك في دوري أمم أوروبا.

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