إصابة كريم العراقي بتمزق في العضلة الأمامية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:36

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي - محمد عبد الشافي - أبو جبل - الزمالك - المصري

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم العراقي ظهير أيمن نادي المصري لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وتعرض العراقي لإصابة أمام الأهلي، في لقاء شهد مشاركته وهو يعاني من بعض الآلام.

وخضع العراقي لأشعة أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة علاج تصل لثلاثة أسابيع، حسبما علم FilGoal.com.

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وقرر الجهاز الطبي للمصري منح اللاعب 3 أيام راحة سلبية، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل.

العراقي صاحب الـ 22 عاما شارك في 31 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويحتل المصري المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

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في الدوري المصري كريم العراقي
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