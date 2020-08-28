ماجواير يكشف أزمة اليونان: اعتقدت أنهم يخطفوننا.. خشيت على حياتي

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

تحدث هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن الأزمة التي تعرض لها في اليونان والتي جعلت محكمة يونانية تصدر حكما ضده بالسجن 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ونشب شجار بين ماجواير وإنجليز خارج حانة في اليونان أدت إلى تدخل الشرطة ووجهت له تهم الاعتداء ومقاومة السلطات ومحاولة رشوة الشرطة.

ودافع اللاعب البالغ عمره 27 عن نفسه خلال حواره مع BBC قائلا:"هذان الرجلان اقتربا من شقيقتي الصغرى. سألاها من أين هي، ردت عليهما ثم خطيبتي رأتها تغيب عن الوعي. اعتقدت أننا نتعرض للاختطاف. نزلنا على ركبنا ورفعنا أيدينا في الهواء".

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وواصل الإنجليزي "بدأوا ضربنا، كبل إحدى يداي وكان يضرب قدمي قائلا: مسيرتك انتهت، لا كرة قدم بعد الآن، لن تلعب مرة أخرى. في هذه اللحظة قلت لا يمكن أن يكونا من الشرطة، لا أعرف من هما، حاولت الركض بعيدا. كنت مذعورا، خائفا، خفت على حياتي".

واستمر ماجواير "لا أشعر أنني مدين باعتذار لأحد. يجب الاعتذار حين ترتكب شيئا خاطئا. أتأسف للجمهور والنادي بسبب ما جرى".

واستنكر ماجواير اتهامه بمحاولة رشوة الشرطة قائلا:"لا، بكل تأكيد. هذا كلام سخيف. أثق تماما في القانون اليوناني، إعادة المحاكمة ستمنحنا وقتا للاستعداد وجمع الأدلة وجلب شهود للمحكمة، وستظهر الحقيقة".

وقبلت المحكمة استئناف ماجواير على الحكم الصادر ضده، واستبعد اللاعب من قائمة إنجلترا استعدادا لمواجهتي آيسلندا والدنمارك في دوري أمم أوروبا.

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