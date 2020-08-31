مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: بن يوسف عاد لتونس.. لم نفقد الأمل في تجديده رغم وصوله عروض أكبر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 19:56

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

كشف مصدر بنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com عن عودة فخر الدين بن يوسف لبلاده تونس.

وصرّح المصدر: "فخر الدين بن يوسف عاد إلى بلاده تونس لارتباطات أسرية".

وأضاف: "التفاوض معه لتجديد عقده لا يزال مستمرا، لم نفقد الأمل في الحصول على موافقته للاستمرار مع الفريق".

وأكمل: "نعتمد على ما طلبه منه المدير الفني لمنتخب تونس بالاستمرار لفترة طويلة في فريق واحد بدلا من التنقل بين عدة فرق، حتى يضمن له مكانا في تشكيل نسور قرطاج".

وتابع: "اللاعب أبلغنا بوصوله عرضين كلاهما أكبر من عرض الإسماعيلي".

وتابع: "لم نغلق حتى الآن باب التفاوض مع المهاجم التونسي".

وكان بن يوسف قد حضر إلى مصر يوم 22 أغسطس الماضي ليتفاوض مع إدارة الإسماعيلي، بعد انتهاء عقده الذي كان ممتدا لـ6 أشهر.

وحضر بن يوسف في صفقة انتقال حر إلى الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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