ماركا: راكيتيتش يعبر الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لإشبيلية

أصبح إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة على بعد خطوة من الانضمام رسميا لناديه السابق إشبيلية، وفقا لجريدة ماركا.

وأفادت الجريدة الإسبانية أن الدولي الكرواتي عبر الكشف الطبي الخاص بإشبيلية ويستعد لتوقيع عقود انضمامه للفريق مجددا.

سيتعاقد إشبيلية مع راكيتيتش لمدة 3 مواسم.

وأوضح التقرير أن النادي الأندلسي تفاوض مع برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل ضم راكيتيتش، الذي خرج من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية، النادي الذي تركه في 2014.

في أبريل الماضي، قال الكرواتي في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لطالما قلت سيكون حلما رائعا أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى. الكل يعلم ذلك، لكنه ليس قراري وحدي، سواء أردته أم لا. هناك عوامل أخرى".

وواصل لاعب الوسط "المدير الرياضي لإشبيلية والجميع في النادي لديهم رقم هاتفي. لم يتصلوا بي بعد. أحب نادي إشبيلية والمدينة، لدي عائلة هناك".

وكان راكيتيتش (32 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

وقضى اللاعب الأسبق لبازل وشالكه وإشبيلية موسمه السادس في برشلونة، ويودع النادي بعدما توج بـ14 لقبا.

راكيتيتش انضم لبرشلونة موسم 2014/2015 قادما من إشبيلية، وبعد ثلاثة مواسم قضاها في الفريق الأندلسي الذي انضم له في 2011 بعد 4 مواسم في شالكه الألماني.

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