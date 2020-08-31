مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لا نعرف سببا لإقحام اسمنا على هامش مفاوضات الزمالك مع ساسي وأوباما

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 15:37

كتب : أحمد الخولي

فرجاني ساسي - أيمن أشرف - الأهلي - الزمالك

لا يرى الأهلي سببا لما يراه من "إقحام لإسمه على هامش مفاوضات تجديد الزمالك مع نجميه فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم (أوباما)"، بحسب مصدر داخل النادي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كل ما يقال حول اتصالنا بساسي أو أوباما اجتهادات إعلامية لا أكثر ولا أقل".

وشدد "لا يوجد أي اتصال مباشر مع أي لاعب من اللاعبين".

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وأكمل "الجهاز الفني لم يضع اللاعبين على قواعد اهتماماته وأولوياته في دعم الفريق، لذلك لا علاقة للأهلي بهما".

وأتم "لا نعرف سببا في اقحام اسم الأهلي على هامش تلك المفاوضات".

وينتهي تعاقد ساسي وأوباما مع الزمالك في صيف 2021.

ساسي انتقل للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018، ورفع مع الفريق لقب كأس مصر والسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية الإفريقية، بجانب السوبر المصري السعودي.

وسجل أوباما الصاعد من ناشئي الزمالك 20 هدفا وصنع 17 في 120 ظهور بالقميص الأبيض.

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