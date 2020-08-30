خبر في الجول – الشحات يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي

يبدأ حسين الشحات جناح الأهلي تدريباته المنفردة ضمن برنامجه التأهيلي غدا الاثنين، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الشحات خضع لمسحة على نفقته الخاصة، وجاءت نتيجتها سلبية.

وأخطر الشحات النادي بنتيجة المسحة، ليبدأ التنسيق بشأن برنامجه التأهيلي.

وبناء عليه، يبدأ جناح الأهلي تدريباته المنفردة في النادي غدا الاثنين.

ويغيب الشحات عن الأهلي منذ يونيو الماضي، بعدما خضع لجراحة (الفتاق) خلال فترة توقف الدوري المصري.

يذكر أن الشحات شارك في 24 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وصنع 4.

🚨 خاص لـ في الجول 📸 حسين الشحات يجري مسحة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليبدأ التدريب بشكل منفرد ضمن برنامجه التأهيلي بداية من الغد بعد التنسيق مع الأهلي 🔴🦅 pic.twitter.com/LPntEMtgAm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 30, 2020

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