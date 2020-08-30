مصدر بـ كاف لـ في الجول: دوري الأبطال في موعده.. ولكن لن نتأخر لو استدعت الظروف التأجيل

شدد مصدر داخل إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباريات دوري أبطال إفريقيا في موعدها حتى الآن.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حتى الآن، مباريات نصف النهائي والنهائي في موعدها".

وأردف "هدف كاف هو سلامة الجميع، لو استدعت الظروف التأجيل، لن نتأخر".

وأكمل "ننسق مع الاتحاد المغربي الأمور التنظيمية الخاصة بمباراتي ذهاب نصف النهائي، ونتابع كل مستجدات الوضع أولا بأول".

وتسببت أكثر من 11 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الوداد في تأجيل عدة مباريات في البطولة المغربية، ومنها دربي الدار البيضاء ضد الرجاء، في ظل زيادة في الإصابات في البلد الشمال إفريقي.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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