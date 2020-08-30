"لا ليجا" تساند برشلونة ضد ميسي: يجب عليك دفع الشرط الجزائي حتى ترحل

شهدت معركة نادي برشلونة ضد نجمه ليونيل ميسي، منعرجا جديدا، بعد تدخُل رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ونشرت "لا ليجا" بيانًا دعّمت فيه موقف برشلونة، وشددت على ضرورة دفع ميسي لمبلغ 700 مليون يورو –قيمة الشرط الجزائي- لو أراد فسخ عقده من طرف واحد.

وجاء بيان "لا ليجا" كالآتي:

"العقد ساري المفعول حاليا ويحتوي على الشرط الجزائي والذي يجب سداده في حال قرر ليونيل أندريس ميسي إنهاء التعاقد بشكل مبكر من جانب واحد، وذلك تنفيذا للمادة رقم 16 للمرسوم الملكي 1006\1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة بالرياضيين المحترفين.

وامتثالا للوائح المعمول بها، فلن تقوم رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بتنفيذ عملية فسخ التعاقد إن لم يدفع اللاعب مسبقا المبلغ المذكور".

Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) August 30, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تخلُف ميسي عن الظهور في اختبار الكشف عن كورونا بمقر النادي، استعدادا لبدء فترة إعداد الموسم الجديد غدا الإثنين. (طالع التفاصيل)

إذاعة "كادينا سير" من جانبها فجّرت مفاجأة مدوية مساء أمس السبت، وذكرت أن ميسي يحق له الرحيل مجانا، إذ أن الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو لا ينطبق على آخر سنة في عقده (2020\2021). (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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