أمير مرتضى: مسحات لاعبي الزمالك سلبية.. ولا أعرف سبب إعلان اتحاد الكرة عن الأمر

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين أثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق، في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي:"اتحاد الكرة أعلن عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك لأنه علم عن طريق النادي، والزمالك أجرى المسحة للاعبين على نفقته، لأن النادي لديه مسؤولية تجاه اللاعبين بالفريق".

وأضاف "مندهش من إعلان اتحاد الكرة عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك، خاصة وأن النادي هو من قام بإجراء المسحات للاعبين على نفقته".

أمير واصل "النادي أخطر اتحاد الكرة بسلبية العينات حتى يستطيع النادي ضم أحد اللاعبين الثلاثه لقائمة مباراة إنبي المقرر لها اليوم".

وأتم "مسؤولو الاتحاد أعلنوا عن النتيجة رغم أنهم علموا بها من نادي الزمالك بدليل أنه لم يتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد بالنتيجة. أتعجب من موقفهم صراحة".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق سلبية مسحات لاعبي الزمالك المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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