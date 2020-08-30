لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟

قبل أشهر من نهاية الموسم الكروي، تبدو الكرة المصرية على أعتاب حدث لم يتكرر من قبل، وربما لن يتكرر كثيرا.

4 أندية مصرية، لديها فرصة للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، وهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة المشتعلة على المركز الثاني في الدوري.

ولكن ما قد يحدث هو حصول الـ 4 أندية، الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، والمقاولون، على حق للمشاركة في الموسم المقبل.

الاتحاد المصري ضمن 12 اتحادا لهم الحق في إشراك فريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومثلهما في الكونفدرالية.

لائحة دوري أبطال إفريقيا واضحة. المادة الخامسة من البند الرابع من لائحة البطولة تقول "لن يُسمح لأي دولة إشراك أكثر من فريقين في دوري أبطال إفريقيا".

ولكن، هناك حالة واحدة قد تمنح 4 أندية مصرية الحق في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

تلك الحالة، هي فوز الأهلي بالدوري، والمقاولون بوصافة البطولة، وعدم وجود الزمالك ضمن المركزين الأول والثاني مع حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا، وكذلك عدم وجود بيراميدز في المركزين الأول والثاني مع حصوله على لقب الكونفدرالية.

في مارس الماضي، صرح عبد المنعم باه أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن هناك "قرار جديد بمشاركة بطل كأس الكونفدرالية ووصيفه هذا الموسم بدوري الأبطال الموسم المقبل"، ولكن حتى الآن هذا القرار لم يُترجم في لائحة دوري الأبطال أو الكونفدرالية، حيث تقول المادة 13 من البند الرابع في لائحة الكونفدرالية إن "بطل البطولة عليه المشاركة فيها الموسم المقبل، إلا لو كان سيشارك في دوري أبطال إفريقيا"، وهو ما حدث مع الزمالك في الموسم الجاري.

إذا، حصول بيراميدز على الكونفدرالية، مع عدم حصوله على المركز الأول أو الثاني في الدوري المحلي يعني عدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل إلا لو تم تغيير اللائحة الحالية لتتناسب مع تصريحات باه.

حسنا، ماذا سيحدث بالنسبة لبقية الفرق؟

المادة الخامسة من البند الرابع للوائح دوري أبطال إفريقيا توضح ذلك الأمر باستفاضة..

تقول المادة "في حال إن كان بطل دوري أبطال إفريقيا من اتحاد يحق له إشراك فريقين، فقط بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الدوري سيشاركان في البطولة. في هذه الحالة تحديدا، لن يشارك وصيف الدوري في دوري أبطال إفريقيا".

هذا يعني أن لو فاز الأهلي بالدوري، والزمالك بدوري أبطال إفريقيا دون احتلال وصافة الدوري، وحصل المقاولون على وصافة الدوري، لن يشارك ذئاب الجبل في دوري أبطال إفريقيا ولكن سيشارك الأهلي والزمالك في هذه الحالة.

تطرح المادة حالة أخرى "لو كان بطل دوري أبطال إفريقيا، هو نفسه بطل الدوري، سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مع وصيف الدوري المحلي".

هذا يعني أنه لو حصل الأهلي على الدوري، ودوري أبطال إفريقيا، يشارك في الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا مع وصيفه في الدوري المحلي فقط.

وتطرح المادة حالة جديدة أيضا "في حالة لو كان حامل لقب دوري الأبطال هو نفسه وصيف الدوري المحلي، سيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل مع بطل الدوري المحلي ولن يشارك صاحب المركز الثالث في دوري الأبطال الموسم المقبل".

أما بالنسبة للكونفدرالية، فلائحة البطولة تمنح الأولوية لبطل الكأس في المشاركة، مع ثالث مسابقة الدوري المحلي. احتمالية تتويج فريق خامس خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون بالكأس يزيد من الأسئلة بشأن المشاركة الإفريقية ولكن تظل مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل أكيدة.

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