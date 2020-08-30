لامبارد يكشف تفاصيل إصابة زياش في أول ظهور له مع تشيلسي

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تفاصيل إصابة لاعبه المغربي الجديد حكيم زياش في لقاء برايتون الودي.

وظهر زياش بقميص تشيلسي لأول مرة منذ انتقاله من أياكس، في ودية برايتون التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت.

وقال لامبارد لموقع ناديه: " زياش قدم بعض اللمسات الرائعة أمام برايتون".

وأضاف "أصيب بكدمة والتواء في الركبة، لذلك سيتعين علينا تقييم الإصابة في الساعات المقبلة، ونأمل ألا يكون الأمر خطيرا".

وتحدث لامبارد عما قدمه الألماني تيمو فيرنر الذي سجل هدفا من صناعة زياش في مباراتهما الأولى بقميص البلوز.

وأوضح "أعتقد أن فيرنر كان رائعا حقا. لقد سجل هدفه في وقت مبكر جدا من المباراة، وأظهر بعض الصفات التي أعرفها عنه جيدا".

وأكمل أسطورة تشيلسي "أنا متحمس جدا لوجوده في الفريق".

وأتم لامبارد "ما قدمه فيرنر أمام برايتون كان مجرد بداية رائعة له".

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