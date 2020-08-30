تعرف على سر توجيه طبيب الأهلي التعليمات الفنية للاعبين خلال مباريات الدوري

منذ استئناف نشاط الدوري المصري وتجد خالد محمود طبيب النادي الأهلي واقفا في ساحة الجهاز الفني يوجه التعليمات اللاعبين، فما السبب وراء ذلك؟

العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن السبب، وهذا ما كشفه FilGoal.com.

حسب الإجراءات الاحترازية التي يطبقها اتحاد الكرة للوقاية من وباء كورونا، فقد تقرر تقليل عدد المسموح بتواجدهم على دكة البدلاء في كل جهاز فني لفرق الدوري.

مدرب الحراس مثلا بات يتواجد في المدرجات، ومسؤولي المهمات، وكذلك عمرو مٌحب المترجم الخاص بالمدرب الذي يؤدي وظيفته حاليا في وقت المؤتمرات الصحفية والتدريبات. كل ذلك لإتاحة تواجد مساحة بين كل شخص والآخر على دكة البدلاء تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

وأمام غياب المترجم، بات خالد محمود طبيب الفريق مجبرا على القيام بمهمة أخرى بجانب مهمته الرئيسية في علاج اللاعبين، ألا وهي القيام بدور المترجم.

خالد محمود يقف بجانب ريني فايلر المدير الفني السويسري بسبب إجادته للغة الإنجليزية، ويقوم هو بدور ناقل التعليمات للاعبين الذين لا يجيدون اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية اللتين يتقنهما فايلر.

الأهلي فاز على النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل.

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