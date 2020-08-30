خالد مرتجي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مرتجي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على كل شيء تحليل كورونا إيجابي".

وأضاف "أنا بخير وأسألكم الدعاء، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما".

الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء... اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً pic.twitter.com/PuoyYEklZ9 — Khaled Mortagy (@kmortagy) August 30, 2020

وتعد إصابة مرتجي هي الأولى في الأهلي، منذ إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق بالفيروس الشهر الماضي.

وسجلت مصر إجمالا أكثر من 98 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، مع وصول حالات الشفاء إلى أكثر من 70 ألف حالة.

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