خالد مرتجي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

خالد مرتجي

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مرتجي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على كل شيء تحليل كورونا إيجابي".

وأضاف "أنا بخير وأسألكم الدعاء، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما".

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وتعد إصابة مرتجي هي الأولى في الأهلي، منذ إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق بالفيروس الشهر الماضي.

وسجلت مصر إجمالا أكثر من 98 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، مع وصول حالات الشفاء إلى أكثر من 70 ألف حالة.

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