عمر جابر: فوز بيراميدز ضد أسوان خطوة هامة نحو هدفنا الرئيسي.. ولكن لدينا "حلم أكبر"

شدد عمر جابر ظهير أيمن ولاعب وسط بيراميدز أن الفوز الذي حققه فريقه على أسوان 2-1 في الجولة 23 من الدوري المصري "خطوة هامة نحو تحقيق الهدف الرئيسي للفريق".

وقال جابر للمركز الإعلامي لبيراميدز: "الفوز هام للغاية في مشوارنا بالدوري ونحو تحقيق هدفنا الرئيسي وهو الفوز في جميع المباريات، والاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب في ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأكمل جابر " فريق أسوان قدم مباراة جيدة في ظل ظروفه وموقفه بالدوري، وملعب الشرطة جعل من اللقاء غاية في الصعوبة خاصة وأنه ضيق ولا توجد مساحات تساعد لاعبي بيراميدز على اللعب بحرية كبيرة وإيجاد المساحات بين الخطوط، تقدم أسوان مبكرا جعل الأمور صعبة ولم يكن لدينا شك ولو للحظة في التعديل والفوز رغم تأخر التسجيل للثقة الكبيرة في قدرات زملائي بالفريق".

وأردف "لاعبو بيراميدز قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ونجحوا رغم صعوبة الملعب في تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت القاتل، وهي ليست المرة الأولى التي يقاتل فيها اللاعبون حتى النهاية ويحققون 3 نقاط غالية جديدة، ما يؤكد على قدرات وإمكانيات الفريق المميزة".

وحول بيراميدز تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز بهدفين بعدما سجل دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة الثانية +90.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية المسابقة بقرار اتحاد الكرة.

وأكمل جابر "بالطبع أنا سعيد للمشاركة الأساسية بعد عودتي من الإصابة. لدينا مواجهة مقبلة أمام الزمالك وهي صعبة أمام فريق قوي ومحترم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجماهير عريضة، وفي ظل وجود منافسة قوية مع بيراميدز على المركز الثاني تكون مباراة منتظرة وغاية في القوة مثل جميع مباريات الفريقين في آخر موسمين، وبيراميدز مهتم فقط بالفوز سعيا لتأمين المركز الثاني والابتعاد في جدول الترتيب".

وأتم جابر "الفريق يسير خطوة بخطوة في الدوري والتقدم بجدول الترتيب قبل أن يبدأ التركيز الأكبر في مشواره بكأس الكونفدرالية والحلم الأكبر نحو حمل اللقب القاري".

ويواجه بيراميدز هورويا الغيني الشهر المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية، في المغرب.

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