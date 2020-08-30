منافسا الأهلي والزمالك – شفاء 6 لاعبين في الوداد.. و"فرحة عارمة" في الرجاء

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

أثبتت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا عن شفاء 6 لاعبين في الوداد.

وبحسب موقع le360 المغربي، فإن التحاليل أكدت شفاء كل من بديع أووك، وإسماعيل الحداد، وبدر جدارين، وأيمن الحسوني، إبراهيم نجم الدين ثم الكونغولي كازادي كاسونجو.

وأكد التقرير المغربي، إن آخر مسحة لكل المخالطين للاعبين المصابين جاءت سلبية كذلك.

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وأشار التقرير إلى أن الارتياح عم في معسكر منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تلك الأنباء.

أما في معسكر الرجاء، منافس الزمالك في نفس الدور، ومنافس الإسماعيلي كذلك في نصف نهائي البطولة العربية، فكان هناك حالة من "الفرحة العارمة" بحسب تقرير نفس الموقع.

آخر مسحة جاءت كلها سلبية، بعد لحظات من الخوف عقب تأكد إصابة لاعب الفريق عبد الإله مذكور، ليكون اللاعب هو العنصر الوحيد المصاب ضمن فريق الرجاء.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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