كلوب يوضح فرص لحاق هندرسون وماتيب بافتتاح الدوري

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إمكانية لحاق جوردن هندرسون وجويل ماتيب بافتتاح الدوري الإنجليزي.

ليفربول سيلعب مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر.

وقال كلوب لموقع ناديه: "علينا أن نرى متى سيتدرب كلاهما".

وأضاف "أعتقد أن ماتيب وهندرسون سينضمان إلى التدريبات الأسبوع المقبل، بعدها سنرى".

وتابع "فرصتهما ستكون أفضل كلما كان وقت التعافي أطول، لكنني لا أعرف في هذه اللحظة".

ليفربول بدأ موسمه بخسارة مباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح يوم السبت على ملعب ويمبلي.

بيير إيمريك أوباميانج تقدّم مبكرا لـ أرسنال منذ الدقيقة 12، لكن تاكومي مينامينو تعادل لـ ليفربول في الدقيقة 73.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرةً بعد نهاية الـ90 دقيقة، والتي أعلنت عن فوز المدفعجية 5-4، على إثر إهدار ريان بروستر لركلة ليفربول الثالثة.

أرسنال بذلك حصد لقب الدرع الخيرية رقم 16 في تاريخه، خلف مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بـ21 بطولة.

فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 15 لقبا، وظلت هذه الكأس مستعصية على الريدز، إذ يرجع التتويج الأخير بها إلى عام 2006.

المواجهة كانت الرابعة بين الطرفين في الدرع الخيرية، وبهذه النتيجة يكون كل منهما قد فاز في مناسبتين.

واكاندا إلى الأبد

في الليلة الماضية، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان الشهير بعد صراع مع مرض السرطان، وهو الذي يشتهر بتجسيد شخصية "بلاك بانثر" في سينمات هوليوود.

مناسبة لم يكن ليفوتها البطل الخارق الآخر، بيير إيمريك أوباميانج، الذي اعتاد في السابق الاحتفال بشعار "واكاندا فور إيفر"، فسجل هدف فريقه الوحيد، ونفّذ الركلة الترجيحية الخامسة بنجاح، وأعلى من اسم أرسنال وواكاندا، وجعل النمر الأسود سعيدا في مثواه الأخير.

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