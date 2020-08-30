سبورت: إنتر ميلان يريد فيدال ورغبة اللاعب في العودة لـ يوفنتوس

يرغب أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلي في العودة لنادي يوفنتوس مجددا خلال الموسم المقبل.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، وجود عرض رسمي من إنتر ميلان لضم أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يريد العمل مجددا رٌفقة فيدال، لكن في إنتر ميلان هذه المرة.

ورغم عرض إنتر ميلان، لكن رغبة صاحب الـ33 عاما هي العودة ليوفنتوس ناديه القديم.

فيدال يريد التواجد مع فريق ينافس على دوري أبطال أوروبا، وهو ما لا يجده متوفرا في فريق كونتي.

من جهة أخرى، يٌفضل فيدال اللعب مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس والعودة لبيته القديم حيث يعرفه ويحبه الجميع هناك، ومحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تواجد فيدال اليوم الأحد في مقر برشلونة لإجراء المسحة الطبية لفيروس كروونا قبل بدء المعسكر الإعدادي، لكن بقاء اللاعب مع الفريق سيكون صعبا في ظل سياسة رونالد كومان الجديدة في تجديد دماء الفريق.

فيدال لعب في برشلونة موسمين. فاز فيهما بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مرة.

النجم التشيلي شارك في 43 مباراة خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 8 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر إن فيدال لعب في يوفنتوس خلال الفترة من 2011 وحتى 2015. إذ حقق معهم 4 ألقاب دوري، ولقب كأس إيطاليا، ولقب كأس السوبر الإيطالي.

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