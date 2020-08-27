تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم مصطفى محمد.. "النجم الأهم بعد صلاح وتريزيجيه"

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - الأهلي

يرغب نادي جالاتاسراي التركي في الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الصباح" التركية.

وقال التقرير: "مصطفى محمد يعتبر أهم موهبة في مصر حاليا بعد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا".

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وأشار التقرير إلى أن الزمالك يطلب الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو للتخلي عن خدمات اللاعب.

وأوضح التقرير أن راتب اللاعب صاحب الـ22 عاما السنوي مع جالاتاسراي سيكون 800 ألف يورو.

وكشف التقرير عن أن جالاتاسراي ينوي استخدام أموال بيع الثنائي ريان بابل ويونس بلهنده لضم مصطفى محمد.

التقرير قال إن فريق كشافي جالاتاسراي بعد متابعة لمصطفى محمد رشحوه لما لديه من إمكانيات واحتمالية التألق أكثر مما هو عليه حاليا.

وكان جالاتاسراي قد وضع الثنائي رادميل فالكاو ومباي دياني وفقا للتقرير على قائمة الانتقالات لبيعهما خلال السوق الصيفية الجارية، ما يعني حاجته لضم مهاجم، إذ يمتلك الفريق حاليا في مركز المهاجم إذا ما باع الثنائي، كل من أدم بويوك صاحب الـ32 عاما والذي ينتهي تعاقده في الصيف المقبل، والشاب علي يوفاز كول صاحب الـ19 عاما.

جالاتاسراي احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي بعد نهاية الموسم، ويسعى لإعادة بناء الفريق بعناصر متميزة للعودة للمنافسة حسبما أشار التقرير.

مصطفى محمد ساهم في فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما وسجل 4 أهداف ليكون هداف البطولة، ويتأهل إلى الأولمبياد رفقة الفراعنة.

صاحب الـ22 عاما خاض مع الزمالك 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

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