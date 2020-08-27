تيليجراف: عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

تشيلسي

يدخل 8 لاعبين من تشيلسي الحجر الصحي وفقا للبروتكول الحكومي البريطاني.

ويأتي ذلك قبل العودة للتدريبات لبدء موسم 2020-2021 والذي يبدأ في 12 سبتمبر المقبل.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أعلنت الغائبين عن تدريبات البلوز وهم: جورجينيو وروس باركلي وإيمرسون بالميري وميتشي باتشواي وماسون ماونت وفيكايو توموري وتامي أبراهام وكريستيان بولسيتش.

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ويعد غياب 8 لاعبين عن معسكر البلوز ضربة كبيرة لـ فرانك لامبارد المدير الفني للفريق.

وسيخضع الـ 8 لاعبين للحجر الصحي تطبيقا للبروتكول الحكومي بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما للأشخاص الذين زاروا بلادا مدرجة ضمن دول المخاطر العالية من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

ولا يعد تشيلسي المتضرر الوحيد من غياب لاعبيه عن التدريبات إذ سبقه أيضا شيفيلد يونايتد ووست هام وبرايتون، وتأكد إصابة 14 لاعبا في 12 ناديا بالدوري الإنجليزي بـ كورونا.

يأتي ذلك في اليوم التالي بعدما أعُلن أمس إقامة مباراة برايتون وتشيلسي الودية بحضور جماهيري لأول مرة في إنجلترا منذ مارس الماضي. (طالع التفاصيل)

وكان تشيلسي قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح أرسنال في النهائي وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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تشيلسي الحجر الصحي فيروس كورونا في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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